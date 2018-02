Procon Móvel vai para a Itoupava Central nesta quarta-feira, dia 7

A população do bairro Itoupava Central será atendida pelo Procon Móvel nesta quarta-feira, dia 7. A unidade móvel ficará estacionada no Supermercado Hanes, na Rua Dr. Pedro Zimmermann, 5.953, das 10h às 15h. O objetivo é facilitar a efetivação de denúncias contra empresas do município. O próximo atendimento ocorrerá no dia 21 junto à comunidade do bairro Velha Central.

Confira a programação do Procon Móvel para fevereiro

Dia 7 (quarta-feira)

Local: Supermercado Hanes

Endereço: Rua Dr. Pedro Zimmermann, 5.953 – Itoupava Central

Horário: 10h às 15h

Dia 21 (quarta-feira)

Local: Ambulatório Geral (AG) Haroldo Bachmann

Endereço: Rua José Reuter, 125 – Velha Central

Horário: 10h às 15h

Dia 28 (quarta-feira)

Local: Capela São Lourenço

Endereço: Rua Frei Estanislau Schaette, 1.305 – Escola Agrícola

Horário: 10h às 15h

