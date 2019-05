Procon Móvel vai atender quatro bairros da cidade em junho

Atendimento com a unidade móvel será realizado em pontos estratégicos dos bairros para atender um maior número de consumidores.

Em junho, a Prefeitura vai atender com o Procon Móvel quatro bairros da cidade: Badenfurt, Fortaleza, Escola Agrícola e Água Verde. Os atendimentos serão realizados sempre às quartas-feiras, das 10h às 15h, com a unidade móvel estacionada em pontos estratégicos para beneficiar um maior número de consumidores.

A primeira atividade será no dia 5, na Paróquia São João Batista, no Badenfurt. Além do recolhimento de denúncias, a equipe de profissionais do Procon vai trazer orientações sobre os direitos e deveres dos consumidores. Participação também da Ouvidoria Itinerante da Prefeitura para recolher também sugestões ou críticas da população.

Confira os atendimentos de junho do Procon Móvel:

Data: 05/06 – quarta-feira

Local: Paróquia São João Batista

Endereço: Rua Heinrich Hemmer, 2876 – Badenfurt

Horário: 10h às 15h

Data: 12/06 – quarta-feira

Local: Galegão Supermercados

Endereço: Rua Francisco Vahldieck, 1881 – Fortaleza

Horário: 10h às 15h

Data: 19/06 – quarta-feira

Local: Paróquia Santa Terezinha

Endereço: Rua Benjamin Constant, 844 – Escola Agrícola

Horário: 10h às 15h

Data: 26/06 – quarta-feira

Local: Paróquia Nossa Senhora Perpétuo Socorro

Endereço: Rua Garopaba, 200 – Água Verde

Horário: 10h às 15h.

