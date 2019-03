Procon inicia pesquisa de preços dos chocolates de Páscoa

Nesta segunda-feira, dia 25, a equipe do Procon de Blumenau iniciou a pesquisa dos preços dos chocolates de Páscoa nos estabelecimentos de grande porte do município. De acordo com o coordenador do órgão de defesa, André Moura Cunha, a visita será realizada em 10 locais, priorizando na consulta as caixas de bombons, barras e ovos de chocolate. A previsão é de concluir a pesquisa ainda esta semana, devendo a Prefeitura divulgar, na próxima segunda-feira, dia 1º de abril, a lista com a comparação de preços das principais marcas de chocolates do mercado.

