Primeiro fim de semana da Sommerfest 2019 registra aumento do consumo de chope

A Sommerfest Blumenau 2019 estreou com aumento no consumo de chope. Nos dois primeiros dias da festa, sexta-feira, dia 11, e sábado, dia 12, o público registrado foi de 6.357 pessoas. Embora o público seja 7,9% menor do que nos primeiros dias da Sommerfest 2018, os visitantes consumiram 17.433 copos de chope, um aumento de 15,96% quando comparado ao consumo do mesmo período do evento no ano passado. Nestes primeiros dois dias, foram consumidos 3.314 itens de alimentação, uma queda de 19% em relação ao ano anterior.

Segundo os organizadores da Sommerfest, a queda de público no primeiro fim de semana não representa preocupações. “Foi o primeiro fim de semana de festa e temos que considerar a mudança nos dias. O público está se ajustando. Mas tudo está lindo e funcionando da forma prevista. Vamos continuar fazendo a divulgação e temos o sentimento positivo de que o evento será um sucesso”, afirma Guilherme Benno Guenther, diretor administrativo-financeiro do Parque Vila Germânica. Quando cita a mudança dos dias, Guilherme refere-se ao fato de que até então a festa ocorria as quintas e sextas-feiras. Este é o primeiro ano em que o evento ocorre as sextas e sábados.

Novidades da Sommerfest Blumenau 2019

Além da mudança nos dias de semana em que ocorre, a versão verão da Oktoberfest Blumenau traz outras novidades. Este ano, pela primeira vez, os desfiles, que fazem tanto sucesso na festa de outubro, fazem parte da Sommerfest. Serão duas apresentações, uma no dia 19 de janeiro e a segunda no dia 2 de fevereiro. Ambas ocorrerão na rua Alberto Stein, às 19h30, e são gratuitas.

O repertório musical ficou mais eclético e no Eisenbahn Biergarten o pop, rock e sertanejo embalam as noites. No setor 1, continua predominando a música típica germânica. Em 2019, a Sommerfest também abole os tickets de papel e usa o Oktober Karte, sistema cashless de compra e venda utilizado na festa de outubro.

Quem ainda não tem seu Oktober Karte, pode solicitá-lo antecipadamente pelo site do evento, em www.sommerfestblumenau.com.br. No site, o visitante já pode também adquirir os ingressos para o evento. As entradas custam R$16 para sextas-feiras e R$20 para sábado. Aplicam-se as regras de meia entrada dispostas no site da festa, dentre elas: estudantes, professores, pessoas com mais de sessenta anos e os que vierem trajados tipicamente.

A Sommerfest 2019 é uma realização da Prefeitura de Blumenau, por meio da Secretaria de Turismo e Lazer e Parque Vila Germânica. A festa ocorre nas sextas-feiras e sábados, de 11 de janeiro a 2 de fevereiro.

Assessora de comunicação: Ana Matesco

