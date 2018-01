Primeira semana da Festa Pomerana atrai 35 mil pessoas

A mais alemã, antiga e simpática festa do Vale do Itajaí no mês de janeiro já levou 34.644 pessoas para Pomerode, em cinco dias de festa até o domingo.

Foram consumidos até agora 5.113 pratos no buffet principal do evento e 69.298 copos de chope. A expectativa é que até o fim da semana, quando encerra a programação, cerca de 80 mil pessoas tenham passado pelo Pavilhão de Eventos da cidade.

A 35ª Festa Pomerana vai até domingo, com muita dança, música, cultura e gastronomia típica alemã, distribuída em 16 boxes, um restaurante principal com buffet, o restaurante Biergarten, a casa do café, a casa dos pães e cucas e o espaço cervejeiro Bierplatz.

Curtir isso: Curtir Carregando...