PRF apreende 44,5 kg de maconha escondidos em filtro de piscina na BR-277

Apreensão ocorreu, na cidade de Cantagalo, na região central do Paraná, na terça-feira (12).

No final da tarde de terça-feira (12), por volta das 18h, agentes da Polícia Rodoviária Federal -PRF abordaram um ônibus na BR-277, em Cantagalo. Durante a vistoria, os policiais encontraram, dentro de um filtro de piscina, 116 tabletes de maconha, que após pesagem totalizou 44,5 quilos da droga.

Como se tratava de uma encomenda que saiu de Cascavel com destino a Porto Alegre (RS), o filtro com a droga foi apreendido e encaminhado para a Polícia Judiciária de Laranjeiras do Sul, para registro. Ninguém foi preso.

Fonte: PORTAL TRI

Curtir isso: Curtir Carregando...