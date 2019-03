Prêmio Herbert Holetz possibilita capacitações gratuitas

Estão abertas as inscrições para as capacitações oferecidas pelo projeto cultural patrocinado pelo Prêmio Herbert Holetz, instituído pelo Fundo Municipal de Apoio à Cultura (FMAC), nas áreas de conservação de acervos documentais, têxteis e fotográficos. O projeto, desenvolvido em parceria com a Fundação Hermann Hering (FHH) e Fundação Educacional Barriga Verde (Febave), possibilitará capacitações de conservação de acervos gratuitas, direcionadas aos profissionais da museologia e estudantes da área. As inscrições podem ser feitas neste link.

O professor Idemar Ghizzo (Febave) irá ministrar três módulos específicos de conservação preventiva, cada um com carga horária de 12 horas. Serão voltados para acervos têxteis, documentais e fotográficos. As aulas práticas e teóricas serão ministradas no laboratório de conservação, anexo ao Centro de Memória Ingo Hering. “Vamos compartilhar saberes e conhecimentos, aliando teoria e prática, possibilitando o diálogo entre os profissionais e estudantes”, comenta a realizadora da iniciativa, a museóloga e historiadora Fernanda Sasse.

Durante as capacitações, serão apresentados os equipamentos necessários e seu uso correto em ações preventivas de conservação de acervos. As aulas serão ministradas nas dependências do museu, na Rua Hermann Hering, 1.740, Bom Retiro. “Serão feitas demonstrações de intervenções químicas e mecânicas, com aulas expositivas, dialogadas e ações práticas”, destaca Fernanda.

