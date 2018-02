Prefeitura recebe materiais arrecadados na campanha Volta às Aulas

Na tarde desta quarta-feira, dia 7, a Prefeitura de Blumenau recebeu a doação de materiais escolares arrecadados pela campanha beneficente “Volta às Aulas 2018”, promovida pelo 3º Batalhão de Bombeiros Militar. A iniciativa possibilitará a distribuição, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social (Semudes), de 2.962 itens para estudantes de baixa renda já cadastrados nos sete Centros de Referência de Assistência Social (Cras) da cidade.

A entrega simbólica ocorrerá no próximo dia 15, no Cras das Itoupavas, localizado na Rua Zelinde Cardoso, 70, no bairro Itoupava Central. De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram aceitos todos os tipos de objetos de uso escolar, como cadernos, lápis de cor, canetas, réguas, mochilas, folhas de papel, entre outros.

A arrecadação da campanha deste ano superou a do ano passado, que angariou 2.300 itens. Esta é a quarta edição do evento no município com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento social de quem realmente necessita.

O secretário de Desenvolvimento Social, Oscar Casico Grotmann, agradeceu o apoio do Corpo de Bombeiros e da comunidade. “Estes materiais vão beneficiar milhares de crianças que, talvez, não teriam acesso a todos os itens que gostariam. Nossos bombeiros prestaram mais um excelente serviço a Blumenau com o apoio da comunidade”, destacou.

