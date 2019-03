Prefeitura irá contratar projeto para construção de nova ponte no Progresso

Ciente do crescimento populacional e por conseqüência do fluxo de veículos diário, a Prefeitura de Blumenau, por meio da Secretaria de Infraestrutura Urbana (Seinfra), realiza a contratação de projeto para erguer uma nova ponte ligando a Rua Progresso com a Rua Santa Terezinha, no Distrito do Garcia. O anúncio foi feito pelo prefeito Mário Hildebrandt na última sexta-feira, dia 22, dia em que houve a transferência simbólica da Prefeitura para a Intendência Distrital do Garcia.

A nova estrutura proporcionará nova alternativa de acesso ao bairro Progresso, especialmente para quem entra ou sai do bairro pelo corredor Rua Hermann Huscher/Emílio Tallmann/Julio Heiden. “Além de desafogar a Rua Progresso, uma nova ponte irá servir como escape quando houver alguma obstrução na via, ou mesmo para evitar congestionamentos”, avalia o secretário da Seinfra, Edson Brunsfeld.

Neste momento a Seinfra está concluindo os termos de referência para contratação do projeto executivo. A mobilidade urbana daquela região ganhará, além da ponte, uma rotatória na interseção da Rua Progresso com a Rua Jordão, projeto este que está nos últimos trâmites para a realização da licitação.

