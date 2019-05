Prefeitura inicia formação de brigadas de incêndio nas escolas

Primeiro grupo foi da EBM Leoberto Leal, no bairro Salto do Norte.

Foto: Marcelo Martins

A Prefeitura de Blumenau, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), iniciou, na tarde desta segunda-feira, dia 27, a formação de brigadas de prevenção a incêndio nas escolas municipais. O projeto começou pela Escola Básica Municipal (EBM) Leoberto Leal, no bairro Salto do Norte, com a formação da brigada composta por 16 pessoas.

Eles passarão por encontros de capacitação oferecidos pela Semed para que estejam habilitados em atuar nos casos de emergências. Além da brigada, a secretaria também investiu na sinalização de emergência e na aquisição de equipamentos como extintores de incêndio.

“Nosso objetivo é garantir que todos que freqüentam as unidades estejam seguros”, ressalta a secretária de Educação, Patrícia Lueders. A proposta da formação de brigadas será expandida para toda a rede de ensino ao longo do ano. As próximas unidades previstas no cronograma são a EBM Conselheiro Mafra e o Centro de Educação Infantil Dr. Arão Rebello, na Velha Grande.

