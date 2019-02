Foto: Divulgação

A Secretaria de Conservação e Manutenção Urbana (Seurb) finalizou nesta quinta-feira, dia 7, o conserto da passarela de madeira que liga as ruas Ângelo Bressanini e Max Maul, no bairro Salto do Norte. Os serviços foram iniciados na quarta-feira, dia 6, e abrangeram a substituição de toda a estrutura afetada pelas fortes chuvas que atingiram Blumenau, com a troca de vigas e madeiras. A passarela já está liberada para a comunidade.

