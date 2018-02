Prefeitura distribui mantimentos para famílias afetadas pelas chuvas

A Prefeitura de Blumenau, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social (Semudes), realizará nos próximos dias a entrega de mantimentos para famílias afetadas pelas chuvas de janeiro. Serão fornecidos itens como cestas básicas, materiais de higiene pessoal e limpeza doméstica, colchões, água potável e pastilhas purificadoras de água, enviados pela Secretaria de Estado da Defesa Civil.

A distribuição será realizada pelos sete Centros de Referência de Assistência Social (Cras) para as famílias identificadas pela Secretaria de Defesa do Cidadão (Sedeci). De acordo com a diretora de Proteção Básica da Semudes, Dalva Rodrigues da Silva, as famílias estão recebendo acompanhamento desde as ocorrências ligadas aos eventos climáticos deste mês.

“Além do cuidado inicial após as ocorrências, a Semudes acompanha as famílias afetadas desde então. Estes mantimentos são essenciais para a retomada da rotina destas famílias. A entrega acontecerá gradualmente nos próximos dias”, destaca.

Dalva explica também que as famílias, afetadas pelas chuvas ou não, que necessitam de atendimento podem procurar o Centro de Referência de Assistência Social mais próximo da sua residência.

Curtir isso: Curtir Carregando...