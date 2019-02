Prefeitura de Blumenau é o primeiro órgão público a aderir à ferramenta que permite votações online

Sistema pode ser utilizado para votações de escolas, universidades, entidades de classe, entre outras categorias, e contribui para a evolução do voto, maior participação do eleitor nas urnas, agregando, ainda, economia ao processo.

Até maio de 2018, 70,5% dos domicílios brasileiros já registravam acesso à Internet, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas –IBGE. A pesquisa também revelou que o acesso à Internet por meio do celular aumentou significativamente, sendo que, 92,7% dos entrevistados possuíam o aparelho móvel. Os números comprovam que a população brasileira está cada vez mais conectada e atenta às novidades do mercado. Por isso, muitas organizações vêm se atualizando e investindo em tecnologia e inovação para captar, engajar e atrair a atenção das pessoas.

Um exemplo de inovação é a Prefeitura Municipal de Blumenau, que por meio da Secretaria de Gestão e Transparência, aderiu a um software totalmente online para realizar eleições do órgão público. Batizado de BR Eleições, o software desenvolvido em Blumenau (SC), polo de tecnologia, permite segurança, conforto, economia, mobilidade, agilidade e facilidade no processo eleitoral.

A Prefeitura de Blumenau irá disponibilizar o sistema para as secretarias, autarquias e fundações do município. De acordo com a Secretaria da Educação da cidade, ainda não há data específica para a aplicação do sistema, mas, ele será adotado nas próximas eleições de diretores das escolas públicas no município.

Como funciona a votação

Desenvolvido para a comodidade do eleitor, o BR Eleições é 100% online. O sistema tem a garantia de sigilo do voto e lisura do processo eleitoral. Realiza a criptografia dos votos e do canal de comunicação, ou seja, deixa as informações e os votos de forma ilegível e que apenas o sistema de criptografia tem acesso para torná-las ocultas ou disponíveis para qualquer pessoa. Além disso, o sistema permite que a votação seja feita de casa ou de qualquer lugar com acesso à internet ou de forma presencial, sempre eletronicamente, além de permitir rapidez desde o planejamento à apuração da eleição.

O diretor executivo da BR Eleições, Ricardo Costa, explica que o sistema automatiza todos os processos da eleição e conta com auxílio técnico 24 horas. Existe um processo de preparação e configuração para garantir a tranquilidade no dia da votação, como:

– Cadastro de votantes;

– Cadastro de sessão eleitoral;

– Cadastro de comissão eleitoral;

– Cadastro de chapas eleitorais;

– Cadastro de cargos;

– Cadastro de membros da chapa;

– Cadastro de perguntas para validação de identidade do eleitor.

Costa ainda explica que, “no momento que ocorre a eleição o foco é possibilitar ao eleitor exercer o direito do voto, promovendo, assim, o sucesso da eleição. O sistema consolida o processo eleitoral e permite auditoria e publicação dos resultados de forma célere, informando no mapa de apuração, o relatório de votantes e não votantes, ata de ocorrências da eleição e relatório de impedidos de votar”.

Curtir isso: Curtir Carregando...