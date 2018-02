Prefeitura convoca candidatos aprovados em concursos

A Prefeitura de Blumenau, por meio da Secretaria de Administração (Sedead), convoca os candidatos aprovados nos concursos 001/2014 e 001/2016 para vagas na área administrativa, da Saúde e Defesa Civil. Os convocados devem se apresentar para a escolha de vagas na quarta-feira, dia 7, na Diretoria de Pessoal, situada na Praça Victor Konder, no Centro, 2º andar, sala 25.

Caso o candidato não possa comparecer na data determinada, o mesmo poderá outorgar poderes especiais para que seu procurador participe do processo de escolha das vagas, desde que munido com procuração específica, registrada em cartório, contendo as informações do cargo, concurso e locais de interesse/unidade de lotação.

Se algum candidato não comparecer, sem aviso ou justificativa, deverá manifestar a desistência da vaga no setor de Seleção Pública, também situado na sala 25 da Prefeitura. O prazo para desistência é dia 14 de fevereiro.

Cargos e horários

Concurso 001/2014

Agente Administrativo – 9h

Jacques Klemz

João Emílio Buzzi

Fabiana Mundt

Auxiliar de Consultório Dentário – 9h20

Morgana Aparecida de Aviz

Enfermeiro – 9h30

Eliane de Souza Teixeira

Antonia Edinete Queiroz de Melo

Vera Janete Piesanti

Jolar Bairros

Médico Veterinário – 9h50

Bruna Helena Kipper

Terapeuta Ocupacional – 10h

Sayonara Terezinha de Oliveira

Agente de Combate às Endemias – 10h15

Monica Silva Campos

Leandro de Borba

Izandira Ilena Veneri

Concurso 001/2016

Farmacêutico – 10h30

Laynara Katize Grutzmacher

Administrador – 10h45

Paula Tecchio de Macedo Ehlers

Agente de Defesa Civil – 11h10

Eduardo José Freitas Rodrigues

Agente de Vigilância – 11h30

Edison Luiz Aneris

Assessora de comunicação: Aline Franzoi Santos Fleith (3381-6949/99994-4629)

