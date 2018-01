Prefeitura concede terrenos para entidades da sociedade civil

A Prefeitura de Blumenau realizará nesta sexta-feira, dia 26, às 9h, no Salão Nobre, a assinatura de autorizações para concessão de oito terrenos públicos para entidades da sociedade civil. A cerimônia contará com a presença do prefeito Napoleão Bernardes e do vice-prefeito Mário Hildebrandt, além de representantes de entidades e serviços públicos.

De acordo com o gerente de Relações Comunitárias do Gabinete do Vice-Prefeito, João Francisco Beltrame, a assinatura das outorgas favorecerá sete associações e um grupo assistencial. “São pedidos históricos feitos pela comunidade por meio de entidades representativas que finalmente serão contemplados. Essa é uma garantia de que vários serviços prestados gratuitamente continuem”, afirmou.

Confira as entidades beneficiadas:

Associação dos Surdos de Blumenau (Asblu)

Associação dos Nordestinos de Blumenau (ANB)

Associação de Moradores Nova Esperança (Amonesp)

Associação de Moradores Garcia Jordão (Amogaj)

Associação de Moradores do Loteamento Ana Cristina e Adjacências

Associação de Moradores do Loteamento Alfa Park e Adjacências (Amolapa)

Associação de Moradores da Vila Iná (Amovi)

Grupo Assistencial de Apoio (CVV)

Curtir isso: Curtir Carregando...