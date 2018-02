Prefeitura atuará em regime de plantão durante o feriado de Carnaval

A Prefeitura Municipal de Blumenau estará fechada durante o feriado de Carnaval, nos dias 12 e 13 de fevereiro. Ainda assim, alguns serviços essenciais serão mantidos no município em regime de plantão. O expediente voltará ao normal na quarta-feira, dia 14, das 8h às 17h30.

Confira abaixo como funcionarão os serviços no feriado:

Defesa Civil: estará 24h de plantão pelo telefone 199.

Samae: estará de plantão para atendimento de emergência no telefone 115 – opção 20. O sistema de Ouvidoria não estará operando neste feriado. O atendimento comercial também estará fechado.

Coleta de Lixo Urbano: a empresa Sanepav realizará a coleta normal do lixo comum.

Coleta Seletiva de Lixo: não haverá coleta seletiva, exceto nos contêineres do Centro, que ocorre no período noturno, após às 19h, como de costume.

Manutenção de Bairros (DMB): no sábado e domingo, dias 10 e 11, plantão pelo telefone 99943-0593, com o engenheiro Helcio Sauer. Já na segunda e terça-feira, dias 12 e 13, o plantão ocorrerá pelo telefone 99974-7803, com o engenheiro Paulo Skroch.

Serviços Urbanos (DSU): no sábado e domingo, dias 10 e 11, plantão pelo telefone 99216-8805, com Alexandre Brollo. Já na segunda e terça-feira, dias 12 e 13, o plantão ocorrerá pelo telefone 99942-6134, com Vilson Oliveira.

Sinalização Viária, Central Semafórica e Iluminação Pública: plantão pelos telefones 99613-5152, com Cristiano Reichert, e 99203-1001, com Glauco Gevard.

Fundação Cultural de Blumenau (FCBlu): os Museus de Artes (MAB), de Hábitos e Costumes e da Família Colonial funcionam normalmente no feriadão de Carnaval, das 10h às 16h, exceto na segunda-feira, dia 12, quando estarão fechados para manutenção.

Faema: o Parque São Francisco de Assis e o Parcão estarão fechados na segunda-feira, dia 12, para manutenção, mas abrirão na terça-feira, dia 13, somente com vigia, em horário normal.

Departamento de Trânsito: plantão 24h pelo telefone 153.

Transporte Coletivo Urbano: algumas linhas funcionarão com horários diferenciados na segunda e terça-feira, dias 12 e 13. A lista das linhas e suas respectivas tabelas estão disponíveis neste link. As demais linhas circularão conforme as suas tabelas normais de segunda a sexta-feira.

Área Azul: os postos de atendimento e o monitoramento não estarão funcionando na segunda e terça-feira, dias 12 e 13. Os cartões que tiverem vencimento para estes dois dias poderão ser pagos na quarta-feira sem multa.

Parque Vila Germânica: os restaurantes vão abrir normalmente entre sábado e terça-feira, dias 10 e 13, das 11h às 23h. As lojas também vão atender o público, das 10h às 18h.

Secretaria de Educação (Semed): as escolas básicas municipais e os centros de educação infantil estarão fechados durante o Carnaval. No Ensino Fundamental, as aulas serão retomadas na quarta-feira, dia 14. Já na Educação Infantil, o atendimento dos CEIs iniciará na quinta-feira, dia 15.

Praça do Cidadão e Ouvidoria: estarão fechadas durante o feriado.

Praça do Empreendedor: estará fechada nestas datas.

Central de Atendimento do IPTU: estará fechada durante o feriado, reabrindo na quarta-feira, dia 14.

Secretaria de Desenvolvimento Social (Semudes): os Cras, Creas e o Centro Pop estarão fechados neste feriado. O Conselho Tutelar estará de plantão pelo telefone 99977-9866. Os abrigos municipais – Amblu, Casa Eliza, Nossa Casa 1 e Nossa Casa 2 – estarão atendendo normalmente.

Secretaria de Promoção da Saúde (Semus):

– Ambulatórios Gerais: os AGs da Velha e do Garcia funcionarão normalmente neste sábado, dia 10, das 7h às 12h. Entre domingo e terça-feira, dias 11 e 13, os sete Ambulatórios Gerais estarão fechados. As unidades voltam ao atendimento normal na quarta-feira, dia 14.

– Unidades Básicas de Saúde (ESFs): estarão fechadas durante todo o feriado. As unidades voltam ao atendimento normal na quarta-feira, dia 14.

– Centro Rosânia Machado Pereira: estará fechado no feriado. A unidade retoma as atividades normais na quarta-feira, dia 14.

– Centro de Atenção Psicossocial (Caps) III/AD: realizará atendimento ao público na segunda e terça-feira, dias 12 e 13, das 7h às 19h. Também manterá atendimento em regime de plantão para hospitais.

– Serviço de Atenção Integral às Pessoas em Situação de Violência Sexual (Savs): ficará em regime de sobreaviso pelo telefone 99628-2019.

– Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD): atendimento em regime de sobreaviso.

– Vigilâncias Sanitária, Ambiental e Epidemiológica (inclui setores de confecção da carteira de saúde e de cartão internacional de vacinas): fechadas, com atendimento apenas em regime de sobreaviso para hospitais, laboratórios, clínicas e 15ª ADR.

– Centro de Prevenção e Recuperação de Animais Domésticos (Cepread): atendimento em regime de plantão presencial das 8h às 17h. Para casos de emergências, fazer contato pelo telefone 99369-6343.

– Central de Transportes do Usuário do SUS: atendimento em regime de sobreaviso para altas hospitalares e pacientes em tratamento de hemodiálise.

– SAMU: atendimento normal.

– Programa de Tuberculose (Cedap): atendimento normal aos pacientes em tratamento.

