Ponte dos Arcos será fechada no domingo e segunda-feira, dias 11 e 12

Neste domingo e segunda-feira, dias 11 e 12, a Ponte Engenheiro Antônio Vitorino Ávila Filho (Ponte dos Arcos) ficará fechada para o trânsito. No local, a Secretaria Municipal de Conservação e Manutenção Urbana (Seurb) vai dar continuidade ao trabalho de pintura, a segunda etapa do processo de revitalização de um dos cartões postais da cidade.

Nos dois dias, o tráfego será fechado entre 7h e 18h. A previsão é que esta fase da revitalização termine na primeira semana de março. Na sequência, a iluminação da ponte passará por modernização.

A revitalização da Ponte dos Arcos é uma parceria da Prefeitura de Blumenau com o Rotary Club Blumenau-Açú, que doou a tinta, junto com as empresas ACN Química e Condor.

Curtir isso: Curtir Carregando...