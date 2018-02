Pintura da Ponte dos Arcos será iniciada nesta segunda-feira, dia 5

A Prefeitura de Blumenau, por meio da Secretaria de Conservação e Manutenção Urbana (Seurb), inicia nesta segunda-feira, dia 5, a pintura da Ponte Engenheiro Antônio Vitorino Ávila Filho (Ponte dos Arcos). Esta é a segunda etapa do processo de revitalização pelo qual passa um dos cartões postais da cidade.

A limpeza da estrutura foi finalizada em janeiro e agora começa a pintura, que deve durar cerca de 30 dias. Logo após o término dessa fase, inicia a modernização da iluminação. Durante os trabalhos, o tráfego no local continuará normal. Se houver necessidade de interdição, a Prefeitura fará a divulgação com antecedência.

A revitalização da Ponte dos Arcos é uma parceria da Prefeitura de Blumenau com o Rotary Club Blumenau-Açú, que doou a tinta, junto com as empresas ACN Química e Condor.

