Pessoas com viagens ao exterior devem verificar necessidade do CIVP

Cidadãos que têm viagem internacional marcada entre os meses de dezembro de 2017 e janeiro de 2018 devem ficar atentos à necessidade de obtenção do Certificado Internacional de Vacinação e Profilaxia (CIVP). O documento é exigido em algumas nações para comprovar que o visitante está vacinado contra certos tipos de doença, sobretudo a febre amarela. O Centro de Orientação ao Viajante, responsável pela emissão do CIVP, ficará fechado entre 23 de dezembro e 21 de janeiro. Portanto, quem viajar neste período e precisar do comprovante, deverá procurar atendimento na unidade até o dia 22 de dezembro, de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 18h30. A emissão do CIVP é realizada gratuitamente pela Vigilância Epidemiológica, localizada na Rua Engenheiro Paul Werner, 120, no bairro Itoupava Seca. Para obtê-lo, o cidadão deve apresentar o cartão de vacina, um documento de identidade original com foto e o comprovante de passagem. Quem já possui o documento não precisa renová-lo. Importante ressaltar que vacinas não são aplicadas no local. O cidadão deve procurar um dos sete Ambulatórios Gerais do município para receber a imunização contra a febre amarela.

