Pescadores encontram imagem de Nossa Senhora Aparecida no rio, em São Domingos do Sul

Depois de lançar a rede diversas vezes, sem capturar um único peixe, os três pescadores tiveram a surpresa: na rede, surgiu uma pequena imagem da santa.

Na semana em que a Igreja Católica comemora os 300 anos do aparecimento da imagem de Nossa Senhora Aparecida a três pescadores em São Paulo, a história se repete, mas no Rio Grande do Sul. Outra imagem da santa foi encontrada, também por três homens que pescavam. Desta vez, o fato ocorreu em São Domingos do Sul, cidade gaúcha situada na Região Norte do estado.

Era para ser só mais um dia que os amigos se encontravam para pescar. Em um pequeno barco, eles entraram no Rio São Domingos em busca de peixes.

“Nós fomos pescar em outro lugar, e não pegamos nada. Aí eu disse: ‘Vamos lá embaixo’, que há 50 anos eu pescava com meu pai e nós pegávamos peixes”, lembra um dos pescadores, o aposentado José Castelani.

Depois de lançar a rede várias vezes no rio sem capturar um só peixe, eles decidiram repetir o processo pela última vez. E foi aí que tiveram a surpresa: a rede veio cheia de peixes e junto deles a pequena imagem de Nossa Senhora Aparecida.

“O que chamou a atenção é que no momento que eu estava recolhendo a rede, eu vi um negocinho vermelho. Disse para o meu colega: ‘Olha uma coisinha vermelha embaixo da rede, o que será que é?’. Fui puxando, puxando e vi imagem de Nossa Senhora Aparecida”, descreve Olvide Bassani, outro pescador também aposentado.

Os amigos, que são devotos da santa, quase não acreditaram no que viram. “Foi de arrepiar. Uma única rede cheia de peixe e encontrar uma imagem de Nossa Senhora, é muito gratificante”, diz Diego Klaus, o terceiro pescador.

Para ele, a aparição da imagem é um bom presságio. “Eu acho que é alguma coisa boa por vir, não só para nós, para todo mundo, para tentar mudar esse Brasil”.

O curioso é que em 2017, completam-se os 300 anos que a imagem da Nossa Senhora Aparecida apareceu a três pescadores no Rio Paraíba, em São Paulo. É por esse motivo que o dia 12 é dedicado à ela.

O pároco de São Domingos do Sul, Claudir Pressi, também crê que a aparição é um bom sinal para o Brasil. “Depois de 300 anos, mais uma vez o Senhor Deus, na sua simplicidade, na sua pequenês, mostra seu amor, seu carinho pelas pessoas”, comenta ele.

“E a presença dessa pequena imagem é um sinal, sinal de Deus para este momento tão confuso, tão difícil que a humanidade vive, que o Brasil vive”, completa.

Encontrar a imagem só aumentou a fé que os pedreiros já tinham na padroeira do Brasil. “Eu, no momento, não falei nada para o meu colega, só que eu senti, me deu até um arrepio”, afirma Olvide. “Eu disse: ‘Mas será que nós vamos ser os felizardos, graças a Deus, de encontrar a imagem de Nossa Senhora? A mãe de Deus?’. E aí nós trouxemos ela aqui pra fora e está aqui ela, perfeita”, mostra.

Um pequeno altar vai ser construído na paróquia de São Domingos para abrigar a imagem.

