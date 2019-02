A Prefeitura de Blumenau por meio do Parque Vila Germânica e da Secretaria Municipal de Turismo e Lazer (Sectur), informa que as análises realizadas na pista de skate do Parque Ramiro Ruediger foram concluídas. A pista estava fechada para o público desde o dia 12 de novembro para a troca da camada de granilite superior que apresentava fissuras. Na retirada dos materiais foi constatado que as camadas inferiores não estavam de acordo com o projeto original de construção da pista e, por conta disto, a obra foi paralisada para análise técnica da estrutura.

Após análise do Relatório Técnico de Inspeção e também do Relatório de Ensaios Laboratoriais emitidos pela Testecon Engenharia Ltda, empresa contratada para realizar as análises, concluiu-se que nas superfícies inclinadas e aéreas não foi possível determinar a resistência do concreto utilizado, uma vez que não havia espessura necessária para análise, apenas constatando que a armadura apresenta elevado grau de corrosão e está seccionada em diversos pontos. A espessura do concreto da pista ficou entre 44mm e 52mm. Medida menor que a especificada no projeto original que era de 60mm.

Também foi verificado que nos fechamentos laterais não foi identificado nenhum sistema de amarração estrutural que estava previsto no projeto original. Além disso, a área do piso também apresenta medidas inferiores do projeto inicial, estando com média de 80mm de espessura, sendo que o valor previsto era de uma camada de 120mm.

Com isso será necessário refazer parcialmente a estrutura da pista, principalmente nas partes que apresentam comprometimento. Será necessário reconstruir as lajes inclinadas e aéreas, os fechamentos laterais, além de um tratamento das superfícies existentes e aplicação de uma nova camada de acabamento.

O presidente do Parque Vila Germânica e secretário de Turismo e Lazer, Ricardo Stodieck, explica que o termo de referência para a execução dos serviços já foi concluído e já foi dado encaminhamento para o lançamento do edital de licitação. “A intenção é de lançar a licitação já no mês de março, com a previsão de conclusão dos serviços para o quanto antes. Exigiremos a qualidade à altura do que o blumenauense merece”, afirma.

