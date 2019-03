Paratleta de Blumenau treinará com a Seleção Brasileira de Natação

No dia 31 de março, a aluna do Programa Paradesporto Escolar Isabelle Garcia Velazquez embarca para São Paulo para participar dos treinos da Seleção Brasileira de Natação Sub-18. Ela permanecerá com a equipe por uma semana, para iniciar seu entrosamento com a equipe, onde realizará treinamentos e avaliações intensivas.

Isabelle já vem sendo acompanhada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) desde o ano passado e é considerada uma das promessas na modalidade. A convocação para a seleção Sub-18 demonstra o progresso que a nadadora vem tendo desde então. A expectativa dos professores do Paradesporto é de que ela conquiste uma vaga para o Mundial de Jovens, na Suíça, e para os Jogos Parapan-Americanos, que ocorrerão no Peru.

A jovem entrou para o programa da Secretaria de Educação de Blumenau em 2016, buscando uma melhora na qualidade de vida e um complemento para a fisioterapia. Desde os dez anos de idade, ela enfrenta uma síndrome ainda não diagnosticada que a fez perder a força muscular e parte dos movimentos.

“Convocações como essa demonstram a qualidade do trabalho que temos desenvolvido no município, não apenas nos aspectos técnicos, mas também na transformação da vida desses alunos e suas famílias”, observou a secretária de Educação, Patrícia Lueders. Além de Isabelle, o Programa Paradesporto Escolar tem revelado outros talentos do esporte paralímpico e conquistado convocações em diversas modalidades, como atletismo, para-remo, futebol PC, e tênis de mesa.

