Paradesporto de Blumenau será apresentado em seminário internacional

Novamente, o Paradesporto de Blumenau é destaque para todo o país. Desta vez, o programa será tema de um artigo científico exposto no VI Seminário Internacional da Associação Nacional de Desporto para Deficientes (Ande), que ocorrerá no Rio de Janeiro, entre os dias 31 de janeiro e 4 de fevereiro.

O artigo tem como tema os benefícios que a bocha paralímpica proporciona aos alunos em termos de qualidade de vida e melhora no equilíbrio. Elaborado pela professora Kátia Roseli da Silva, o trabalho aponta que a modalidade possibilita uma melhora de 40% no equilíbrio quando o atleta está sentado em cadeira normal; 32% quando sentado em cadeira de rodas; e 28% quando de pé. “Para um cadeirante com paralisia cerebral, fixar-se em cadeira normal é um ato de grande dificuldade, por isso os resultados são considerados expressivos”, explica. Participaram da pesquisa 19 professores de apoio pedagógico nas escolas.

O seminário tem o objetivo de proporcionar o intercâmbio de conhecimentos e experiências na área de esportes paralímpicos, por meio da exposição de trabalhos, além de capacitar, com conhecimentos técnicos e táticos, profissionais que atuem com as modalidades de Bocha Paralímpica, Futebol de Sete e Petra.

Segundo a diretora do Paradesporto de Blumenau, Giselle Margot Chirolli, a pesquisa representa um dos grandes objetivos do programa, que é o movimento multidisciplinar e interdisciplinar com a participação dos professores de apoio da rede municipal. “Nosso principal objetivo é avançarmos no desenvolvimento das melhorias em diversos aspectos dos nossos alunos da rede de ensino. Estar mais uma vez com um artigo em um seminário internacional demonstra os avanços científicos do programa, essencial para garantir a qualidade”.

