Paradesporto de Blumenau participa do Meeting Brasileiro de Natação

Quatro atletas do Programa Paradesporto de Blumenau participaram no último fim de semana do Meeting Brasileiro de Natação. A competição, destinada apenas para portadores de Síndrome de Down e deficiência intelectual, contou com 25 equipes de 10 estados. Ao todo, a delegação blumenauense conquistou seis medalhas. Foram quatro ouros e duas pratas. Destaque para Fernanda Vogt, que faturou quatro medalhas, Victor Gabriel Vieira e Sidnei Martins, que ficaram com uma medalha cada.

O Meeting Brasileiro de Natação foi realizado no Centro Paralímpico Brasileiro, em São Paulo (SP). A competição é organizada pela Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Intelectuais (CBDI) e reuniu mais de 150 atletas. Para o técnico, Jair Roberto Hank, o balanço da competição foi positivo. “Esses resultados só afirmam que estamos no caminho certo. Saimos da competição muito felizes com os resultados, pois cada atleta conseguiu melhorar seu tempo em cada prova. Agora e focar nas próximas competições”, ressalta.

