Paradesporto Adulto conquista importantes resultados no Circuito Caixa

Competição ocorreu neste final de semana, em São Paulo.

A equipe adulta do Para Atletismo de Blumenau conquistou medalhas e destaques na primeira etapa do Circuito Loterias Caixa de Atletismo Paralpímpico. A competição ocorreu no final de semana, em São Paulo. Dentre os medalhistas, estão Thiago Esser, que conquistou o 3º lugar nos 100m e 200m rasos; Marque Bruno Corrêa; que obteve medalha de prata no salto em distância e Marciana Steffens, bronze no salto em distância.

A promessa da competição, José Alexandre Martins, que com apenas 15 anos participou de sua primeira competição, já em categoria adulta e em uma das classes mais concorridas, conquistou o 3º lugar nos 200m, além da 10ª colocação nos 100m. Outro destaque foi para Dayana Muniz, que ficou em 2º lugar no lançamento de disco e bateu o recorde pessoal.

“Tivemos resultados positivos na competição, com a Atleta Dayane ficando em 2º lugar no ranking nacional. Na pista, os atletas correram com bastante vento contra. Mesmo assim conseguiram manter suas marcas”, avaliou a técnica Gabriela Maas Vieira. O Circuito Loterias Caixa é a competição mais importante no esporte paralímpico, servindo de índice para competições internacionais.

