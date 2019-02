Osterfest no proximo mês em Pomerode

De 21 de março a 21 de abril acontece mais uma edição da Osterfest, em Pomerode. Este ano, além da maior Osterbaum do mundo, que consta no livro dos recordes desde 2017, com mais de 82 mil casquinhas montada por 20 pessoas, o evento tem uma novidade: a organização quer conquistar agora o título de maior ovo de Páscoa do globo – com uma estrutura de 15 metros de altura e 9 metros de diâmetro. O recorde atual pertence à cidade de Alcochete, em Portugal, com um ovo de 14,79 metros de altura e 8,40 metros de diâmetro pintado em 2008. A medição será realizada no dia 9 de março.

