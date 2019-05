Osterdorf tem aprovação de público, mostra pesquisa

A 7ª edição da Osterdorf foi muito bem avaliada pelos visitantes. Foi isto que a pesquisa encomendada pela Secretaria de Turismo e Lazer e realizada pela empresa AskNew mostrou. Ao todo, foram 258 pessoas entrevistadas durante os 20 dias de programação, que deram uma nota geral de 9,44 para o evento.

Entre as atividades que aconteceram no Galegão, a decoração, o atendimento dos recreadores e a Pintura de Casquinhas foram as mais elogiadas pelos visitantes, com 95% de qualificações positivas (ótimo ou bom). Sobre as atividades preferidas, os entrevistados citaram a Pintura de Casquinhas (44,19%), a decoração (20,16%) e o Espaço Kids (6,98%).

Os visitantes também foram questionados em relação às atrações do Parque Ramiro Ruediger e também do Parque Vila Germânica. Para os participantes da pesquisa, a decoração do Parque Ramiro Ruediger e Parque Vila Germânica foram as mais bem avaliadas, com 72% e 70% de qualificações positivas (ótimo), na ordem.

“É importante ver que a festa é muito bem avaliada pelo público, mas isto não nos impede de sempre trazer novidades. Somente neste ano tivemos a Parada de Páscoa, o Concurso de Colomba Pascal e também a Ostergarten aumentando o número de atrações do evento”, relata o presidente da Associação Blumenauense de Turismo, Eventos e Cultura (Ablutec), Richard Steinhausen.

O presidente lembra que, além do Ginásio do Galegão e do Parque Ramiro Ruediger, a Vila Itoupava recebeu, pela primeira vez, atrações relacionadas à Osterdorf. O evento ocorreu no Centro Turístico Cultural e contou com oficinas de pintura de casquinhas, pintura facial e confecções de orelhinhas de coelho.

Aumento dos turistas

O número de turistas aumentou em relação aos anos anteriores. Dos 258 visitantes que responderam à pesquisa, 36% disseram ser de fora de Blumenau. Em 2017 e 2018 a porcentagem de turistas foi de 16 e 23%, respectivamente.

A Osterdorf

A 7ª edição da Osterdorf aconteceu de 27 de março a 21 de abril e recebeu mais de 40 mil visitantes durante os 20 dias de programação. Além do público em geral, mais de 50 escolas de Blumenau e região participaram do projeto, contemplando em torno de quatro mil alunos das redes pública e particular de ensino.

A Osterdorf 2019 foi uma realização da Associação Blumenauense de Turismo, Eventos e Cultura (Ablutec), do Parque Vila Germânica e da Secretaria Municipal de Turismo e Lazer (Sectur). O evento teve o patrocínio da Brandili e o apoio do curso de Ciências Biológicas da Universidade Regional de Blumenau (Furb) e Medicina Veterinária da Unisociesc Blumenau.

