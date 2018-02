Ônibus terão corredor temporário na Rua Almirante Tamandaré, em Blumenau

A interdição total da Rua Humberto de Campos no trecho entre o Parque Vila Germânica e a Rua 7 de Setembro vai exigir a criação de um corredor de ônibus temporário. A informação foi divulgada pela prefeitura na manhã desta sexta-feira. A via exclusiva para ônibus vai ser instalada na próxima semana na Rua Almirante Tamandaré, no trecho entre a Rua Alberto Stein e a Praça do Estudante.

A pista para ônibus ficará no sentido contrário às outras duas pistas, dedicadas ao fluxo dos carros no sentido Centro-bairro. Com a criação do corredor temporário, a ciclovia que existe na Rua Almirante Tamandaré será provisoriamente extinta. Segundo o vice-prefeito Mário Hildebrandt, a mudança foi necessária porque a necessidade de passar pela Rua João Pessoa e 7 de Setembro estava provocando atrasos nas linhas de ônibus e prejudicando passageiros que perdiam as conexões no Terminal Proeb.

