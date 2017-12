Ônibus de Blumenau vai funcionar em horários especiais de final de ano a partir de sábado

Neste final de ano algumas linhas do transporte público aqui de Blumenau vão operar com horários diferenciados por conta das festividades de natal e ano novo. Isso por conta da baixa demanda que é atendida nesta época. Do dia 23 de dezembro ao dia 2 de janeiro, as linhas de baixa demanda serão realizadas parcialmente e atendidas por linhas maiores com pequenas mudanças no itinerários. Do dia 3 de janeiro ao dia 26 do mesmo mês, 46 linhas vão operar em horários especiais de segunda a sexta-feira. As tabelas de sábado e domingo/feriados permanecerão as mesmas do funcionamento normal praticado em 2017.

Durante o período, os usuários também poderão obter informações e tirar dúvidas sobre os horários especiais dos ônibus pelo telefone 0800-008-0900 da BluMob. A empresa também deixará atualizados os horários das linhas no aplicativo Moovit.

Fonte: Rádio Nereu Ramos