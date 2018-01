Ônibus de 46 linhas voltam aos horários normais nesta segunda-feira

As 46 linhas do transporte coletivo urbano de Blumenau que estavam funcionando com horários especiais neste primeiro mês do ano voltam à escala normal a partir desta segunda-feira. A exceção são os horários de ajuda escolar, que retornam somente no início do ano letivo. Ônibus dessas linhas operaram em horários reduzidos desde o dia 3 em função da demanda menor de passageiros neste período do ano. Os horários serão atualizados pela empresa Blumob no site e também nos aplicativos Moovit e Google Maps.

Na semana passada, os trabalhadores do transporte coletivo já fizeram protestos de meia hora sem atividades por causa da negociação salarial e da nova convenção de trabalho. O sindicato da categoria (Sindetranscol) não descarta novas paralisações até mesmo nesta segunda-feira.

