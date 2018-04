Olimpíada das Apaes de SC deve reunir 2 mil participantes em agosto

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Aldo Schneider (MDB), recebeu na tarde desta quarta-feira (18) a Federação da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae-SC ) para tratar da realização da 21ª Olimpíada das Apaes de Santa Catarina. O evento, que será realizado em agosto na cidade de Gaspar, deve receber do parlamento um auxílio de cerca de R$ 50 mil em serviços.

Realizada a cada três anos, a Olimpíada das Apaes espera receber, entre os dias 5 e 9 de agosto, 2 mil participantes, entre atletas, dirigentes, árbitros e equipes de apoio. Ao todo serão nove modalidades esportivas: atletismo, basquetebol, futsal, handebol, natação, tênis de mesa, bocha Rafa, bocha Paraolímpica e capoeira mista.

“Com a Olimpíada das Apaes queremos divulgar o trabalho que é feito em cada uma das Apaes do estado na modalidade de esporte. Além do esporte temos outros trabalhos, como educação, atendimentos clínicos, mas especificamente na modalidade de esporte muitos deles conseguem se destacar, então estamos promovendo os nossos alunos nessa área. É importante para o desenvolvimento e autoestima não só deles, mas também das famílias em relação a estes filhos com deficiência”, destaca a presidente da Federação das Apaes, Lorena Schmidt.

O presidente Aldo Schneider destacou a importância do trabalho das Apaes e frisou que a Casa está sempre à disposição da instituição. Entretanto, por se tratar de ano eleitoral, o auxílio prestado pela assembleia será em forma de serviço, com a contratação da sonorização para o evento, a confecção de cartazes e convites, e a disponibilização de um cerimonialista.

“A assembleia é sempre uma parceira da Apae de Santa Catarina. Eu tenho a convicção de que quando todos nós nos unimos com o objetivo de ajudar as pessoas que mais precisam, com certeza estamos fazendo a nossa parte. Então não tenho dúvidas de que esse evento será um sucesso e a assembleia não ficaria de fora desse momento histórico para as Apaes catarinenses e a cidade de Gaspar”, salientou o parlamentar.

