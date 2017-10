Oktoberfest tem entrada gratuita em diversos dias e situações(Jornal de Blumenau)

A Oktoberfest oferece entrada gratuita em diversos dias e situações, como nas segundas-feiras, que são de catraca livre.

Durante o dia, os portões do Parque Vila Germânica ficam abertos gratuitamente para turistas e moradores, a partir das 11h.

De terça a sexta-feira, a cobrança de ingresso começa às 18h.

Já aos sábados, domingos e feriados, inicia às 13h.

No último dia de festa, domingo (22), a entrada também é gratuita.

Quem veste trajes típicos também tem acesso gratuito de domingo a quarta-feira, exceto no feriado e na véspera.

Nos demais dias, o traje dá direito a meia-entrada.

Os trajes devem obedecer a alguns requisitos, previstos no regulamento da Oktoberfest, que você pode ver aqui.

Jovens menores de 18 anos também pagam meia-entrada, sendo que a partir dos 16 já podem vir sem o acompanhamento dos pais.

Estudantes, com Carteira de Identificação Estudantil; professores das redes pública e privada, que apresentarem contracheque; jovens de baixa renda, portando a Identidade Jovem; idosos; pessoas com deficiência e doadores de sangue, com a carteira de regularidade, também pagam meia.