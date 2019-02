Oito grupos enviaram projetos para desfilar na Oktoberfest Blumenau

Resultado será divulgado até o dia 20 de março.

Na manhã desta quarta-feira dia 20, foram abertos os envelopes de oito grupos interessados em desfilar na Oktoberfest Blumenau. Neste primeiro encontro, todos os grupos foram habilitados, iniciando a fase de julgamento dos projetos técnicos. Uma comissão formada por um historiador, um engenheiro mecânico, um artista plástico, um estilista de moda, o presidente e quatro membros vinculados à Secretaria de Turismo e Parque Vila Germânica, irão julgar os projetos e decidir o vencedor.

O grupo selecionado participará dos desfiles pelos próximos cinco anos, com possibilidade de prorrogação deste período, obedecendo ao sistema de rodízio. Nos últimos cinco anos esta será a nona atração que entrará oficialmente nos desfiles.

Para concorrer a esta vaga, o grupo deve ter no mínimo 20 integrantes, e no máximo 50. Os quesitos de avaliação do projeto técnico são: viabilidade técnica, adequação ao tema Oktoberfest, clareza e objetividade, criatividade, traje típico, originalidade/inovação, referência à cultura germânica e atração móvel.

