Oficina gratuita de Arte Urbana continua com vagas abertas

A Fundação Cultural de Blumenau (FCBlu) ainda esta com as inscrições abertas para a Oficina de Arte Urbana – Teoria e Prática. Interessados podem entrar em contato pelo telefone 3381-6193, das 8h30 às 11h45 e das 14h às 17h. A edição de março já está com as vagas preenchidas, sendo que os meses de abril, maio, junho e julho ainda têm inscrições. As oficinas são gratuitas e incluem os materiais que serão utilizados. As vagas são limitadas.

As oficinas acontecem por meio de patrocínio da Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte. A diretora de Cultura da FCBlu, Mariana Girardi, informa que este projeto foi aprovado no Programa de Transferências de Oficinas Culturais que contempla projetos que desenvolvam, implementem e ampliem ações artísticas e culturais em todas as regiões do estado, respeitando a identidade cultural. As oficinas e ações de aperfeiçoamento na área cultural receberão R$ 20 mil reais como valor máximo de apoio.

Podem se inscrever jovens a partir dos 14 anos. Em Blumenau, foram abertas cinco turmas nos meses de março, abril, maio, junho e julho com aulas nos finais de semanas pré-estabelecidos pela coordenação. “As aulas e os materiais utilizados serão oferecidos gratuitamente para todos os alunos na Fundação Cultural de Blumenau”, salienta Mariana. “As oficinas serão constituídas de aulas teóricas sobre temas relacionados a arte urbana, bem como sobre técnicas utilizadas. Após as aulas teóricas, os alunos desenvolverão, com o auxílio do ministrante da oficina, a parte prática, com a produção de um painel de arte urbana”, conclui a diretora de Cultura.

