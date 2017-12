Obras no prolongamento da Rua Humberto de Campos incluem sistema de esgoto

Para minimizar o impacto à população blumenauense e otimizar o cronograma de obras da cidade, a implantação da rede coletora de esgoto será realizada em conjunto com a obra do prolongamento da Rua Humberto de Campos a partir do dia 2 de janeiro. A ideia é evitar novas interferências após o local estar liberado para trânsito, além de aproveitar o período de férias escolares para minimizar eventuais incômodos para as residências do entorno do prolongamento. A previsão é de que as intervenções sejam realizadas sempre das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira.

Os trabalhos começam no próprio prolongamento, entre a Rua Florida e Rua Imperatriz Leopoldina. Depois, seguem nas proximidades das Ruas Arthur Gieseler e Carius. Ainda no prolongamento, haverá cronograma da Rua Felix Gieseler Sênior até a Rua Tóquio. O serviço também será realizado nas Ruas Japão, Tóquio e Joaquim Nabuco. Cada trecho levará aproximadamente uma semana para ser executado. A estimativa é de que esta fase inicial do sistema público de esgoto seja entregue na região até o fim de fevereiro, a depender das condições meteorológicas.

