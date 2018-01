Obras do Terminal Norte e da Rua Mário Giese seguem em ritmo acelerado

Os trabalhos de construção da ponte da Rua Mário Giese e do novo Terminal das Itoupavas seguem em ritmo acelerado na região Norte de Blumenau. As obras compõem o financiamento obtido pela Prefeitura de Blumenau junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e integram o Pacote de Mobilidade do município.

O vice-prefeito e secretário Executivo do Programa de Mobilidade e Projetos Especiais, Mário Hildebrandt, explica que a construção das cabeceiras da nova ponte da Rua Mário Giese será concluída até o final desta semana. “A construção da cabeceira que fica no lado da Rua Mário Giese já foi concluída e as equipes trabalham para concluir a outra situada junto ao terreno do Terminal até o final desta semana. Além disso, as equipes trabalham na construção das cisternas de água, na concretagem do sistema de tratamento de esgoto (filtro e fossa séptica) e no estaqueamento das fundações do novo Terminal”.

Além da conclusão das cabeceiras da ponte da Rua Mário Giese, a previsão é que os serviços de implantação da cisterna principal, do sistema de tratamento de esgoto e estaqueamento das fundações do Terminal sejam concluídos até o final deste mês.

Sobre o Terminal Integrado Norte

Localizado entre as ruas Mário Giese e Gustavo Zimmermann, na Itoupava Central, o Terminal terá área total construída de 2.360m² e contará com vagas exclusivas para o estacionamento de ônibus, carros e também bicicletário. A construção do Terminal Norte tem como principais objetivos a integração das linhas da região Norte, o atendimento à crescente demanda de transporte público e a diminuição nos volumes de tráfego nas vias servidas pelas linhas de ônibus.

O prefeito Napoleão Bernardes destaca que, além do Terminal Norte, a região da Itoupava Central receberá também a nova ponte da Rua Mário Giese e uma rotatória que ligará as ruas Dr. Pedro Zimmermann, Mário Giese e Ricardo Georg. “Aproximadamente 60 homens trabalham hoje na construção da ponte e do novo Terminal. De todas as obras do BID, essa é a que está mais avançada e estamos muito felizes com o andamento dos trabalhos no local. Nosso prazo de entrega da obra completa se encerra no mês de outubro deste ano e o nosso objetivo é finalizar tudo antes disso”.

Durante o período de obras no Terminal Norte e na nova ponte, visando uma maior segurança aos usuários, a Rua Mário Giese ficará interditada e a passagem entre as ruas Gustavo Zimmermann e Pedro Zimmermann pode ser feita pelas ruas Rudiberto Krueger e Oswin Wachholz. A estrutura da ponte nova terá 20,3m de largura e 20m de extensão.

