Obra na Rua República Argentina altera trânsito a partir desta terça-feira, dia 23

A partir desta terça-feira, dia 23, a Prefeitura de Blumenau fará alteração no trânsito da Rua República Argentina, no bairro Ponta Aguda, em decorrência da obra realizada na via, que integra a implantação do binário com a Rua Chile. Após as 8h, o tráfego de veículos na localidade ficará em pista simples.

A interdição ocorrerá nas duas pistas no sentido Centro/bairro e também na ciclovia. Com isso, a passagem de pedestres e ciclistas será redirecionada. Haverá sinalização para orientação do trânsito.

De acordo com o secretário de Infraestrutura Urbana, Régis Evaloir da Silva, serão efetuados os serviços de supressão vegetal, instalação de tubulação de drenagem, retirada do asfalto antigo e aplicação da primeira camada de pavimento. “Nessa obra, as equipes retomaram os trabalhos no dia 8 de janeiro. A construção da tubulação de drenagem será uma nova etapa. Sabemos que o trânsito no local ficará mais lento com as obras e pedimos que a comunidade tenha paciência e ainda mais atenção durante esse período”, diz.

Binário da Rua Chile com a Rua República Argentina

Financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o projeto inicia na cabeceira da Ponte Governador Adolfo Konder, incluindo parte da Rua Uruguai e toda a Rua Chile e seu novo prolongamento, terminando na cabeceira da ponte do Anel Viário Norte. O prolongamento da Rua Chile e uma alça de retorno na cabeceira da Ponte do Anel Viário Norte serão obras novas. O restante da via será completamente revitalizado e readequado para melhor mobilidade de motoristas, ciclistas e pedestres.

A obra do binário abrange 4,2 km e tem como objetivo a melhoria no acesso Leste da cidade, por meio da Rua Silvano Cândido da Silva Sênior. A conversão para a Ponte dos Arcos será alterada, dando mais agilidade ao tráfego de veículos que passa pela Rua República Argentina, uma vez que não haverá mais acesso sem o retorno.

O vice-prefeito e secretário Executivo do Plano de Mobilidade e Projetos Especiais, Mário Hildebrandt, explica que a obra é dividida em cinco trechos, todos com novos passeios e ciclovias. “Assinamos a Ordem de Serviço em agosto de 2017 e temos até agosto desse ano para concluir tudo. É um período que exige paciência dos nossos moradores e motoristas, mas sabemos que trará muitos benefícios e mais mobilidade para todos, após a conclusão”, destaca.

Curtir isso: Curtir Carregando...