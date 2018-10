Núcleos Jovens realizarão palestras gratuitas em escolas de Blumenau sobre empreendedorismo

Nesta terça-feira (30), inicia a 3ª edição do Inovamente – Empreender para Crescer, em Blumenau. O evento é organizado pelos núcleos Acib Jovem e Inovação, Ampe Jovem e CDL Jovem, em comemoração ao Dia Municipal do Jovem Empreendedor, celebrado no dia 10 de novembro, no município. A programação é gratuita e dividida em duas etapas, que envolvem palestras nas escolas e um painel sobre empreendedorismo, com o objetivo despertar o interesse dos jovens pelo assunto.

Para isso, de 30 de outubro a 7 de novembro, os empreendedores que participam dos núcleos jovens realizarão 15 palestras gratuitas em oito escolas públicas e privadas de Blumenau. Serão nove palestras realizadas pela CDL Jovem, quatro pela Ampe Jovem, uma Acib Inovação e uma Acib Jovem, conforme cronograma abaixo. O público são estudantes do segundo e terceiro ano do ensino médio, que já estão pensando nas profissões que terão e o mercado de trabalho.

De acordo com os organizadores do evento, a programação nas escolas tem como objetivo levar informações e orientações sobre o mercado empreendedor, compartilhar experiências, estimular o espírito empreendedor entre os jovens estudantes e despertar ideias inovadoras que futuramente possam contribuir para o desenvolvimento da cidade.

Painel

A programação do Inovamente 2018 encerrará no dia 8 de novembro com um painel sobre empreendedorismo. A ação inicia às 19h15 com coffee, no Grupo RVG (Rivage).

O painel contará com a participação de três empreendedores de Blumenau, bastante conhecidos. Os convidados são Marlon Souza, da Playmove; Júnior Souza, da Ecotag e Rubens Belli, do Belli Studio. Além disso, o evento contará com a participação de empresas incubadas pelo Instituto Gene, que apresentarão os produtos e serviços que estão desenvolvendo dentro do Gene.

O evento é aberto ao público e a entrada gratuita. Porém as vagas são limitas, por isso, é necessário realizar a inscrição AQUI ou no Facebook, na página do evento “Inovamente 2018”.

Como forma de contribuição, pede-se que os participantes levem ao painel um quilo de alimento não perecível. Toda a arrecadação será entregue a ONG São Roque, ao Centro de Convivência Casa Santa Ana e a Associação Beneficente Bom Samaritano. Além disso, todo o lucro que o evento obtiver, por meio de patrocínio, será revertido em doação de alimentos a essas entidades.

Patrocínio e apoio

A 3ª edição do Inovamente – Empreender para Crescer tem o patrocínio do Grupo RVG (Rivage), Vilage Marca e Patentes, Adesiva Comunicação Visual, Coruja Studio, Fundação Fritz Muller, Ótica Diniz, Formare Formaturas, Sebrae, Fonte de Água e Mais Sabores Salgados. O evento tem ainda o apoio do Instituto Gene e ProWay IT Training.

Dia Municipal do Jovem Empreendedor

Instituído pela Lei Municipal 8.292/16, o Dia do Jovem Empreendedor é comemorado anualmente em 10 de novembro, em Blumenau. O intuito é marcar a data e demonstrar a força e a organização da juventude empreendedora da cidade, fomentar e disseminar a cultura jovem existente dentro do empreendedorismo, estimulando mudanças, novas ideias e ações que contribuam para uma cidade melhor e mais próspera.

