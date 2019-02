Novas linhas de ônibus entram em circulação no dia 11 de fevereiro

Duas novas linhas do transporte coletivo urbano de Blumenau entram em circulação na próxima segunda-feira, dia 11. São elas: 150 – Max Humpl e 320 – Interbairros II (Via Badenfurt). Com a chegada das linhas no sistema, as linhas 153 – Salto do Norte e 300 – Interbairros I (Via Rua Bahia) terão seus itinerários e tabelas de horários modificados a partir do dia 11 de fevereiro. Além disso, a linha 155 – Badenfurt também terá alteração na tabela de horários. As mudanças, que têm o intuito de melhorar a qualidade do serviço, foram viabilizadas pela Prefeitura de Blumenau, por meio do Seterb.

A inclusão da linha 150 diminuirá o tempo de deslocamento dos moradores do bairro Salto do Norte e a da comunidade da Rua Professor Max Humpl, localizada na mesma região, para ir e vir do Terminal do Aterro. Já a linha 320 fará a ligação dos terminais do Aterro e da Velha passando pelo Complexo do Badenfurt. As duas linhas funcionarão de segunda a sexta-feira.

O itinerário da linha 153 – Salto do Norte foi reformulado, deixando de passar pela BR-470 e Rua Professor Max Humpl, fazendo seu trajeto de ida e volta do bairro preferencialmente pelas ruas Engenheiro Udo Deeke e Johann Sachse. A Rua Professor Max Humpl será atendida pela nova linha 150, tendo o seguinte percurso: Terminal do Aterro/ Rua Ari Barroso/ BR -470/ Rua Max Humpl/ BR-470/ Max Humpl/ Rua Engenheiro Udo Deeke/ Terminal do Aterro. A via receberá também mais um ponto de ônibus, próximo ao nº 200.

“Como a 153 deixará de passar pela BR-470 e Max Humpl, esperamos com essas medidas diminuir em pelo menos dez minutos o tempo das viagens da linha nos horários de pico. Com isso, os usuários da linha Max Humpl também serão beneficiados, pois terão viagens mais curtas, sem precisar aguardar o ônibus voltar do bairro para ir ao terminal”, ressalta o presidente do Seterb, Marcelo Schrubbe.

A linha 320 – Interbairros III (Via Badenfurt) terá saída tanto do Terminal da Velha como o do Aterro e circulará pelas ruas Johann Ohf, General Osório, Complexo do Badenfurt, Heinrich Hemmer, Pomerode e Engenheiro Udo Deeke. Além disso, em determinados horários passará também pelo Instituto Federal Catarinense (IFC), localizado na Rua Bernardino José de Oliveira. No entanto, com as obras de drenagem na Rua General Osório, entre o Leite Trevo e o nº 4147, até a conclusão dos trabalhos naquele trecho a linha desviará pelas ruas Guilherme Poerner, Johann Hadlich e Bahia. Com a liberação da via, a linha seguirá pela Rua General Osório.

Com a linha 320 desviando pelas ruas Guilherme Poerner, Johann Hadlich e Bahia, a linha 300 – Interbairros I (Via Rua Bahia) fará outro desvio, deixando de passar nessas vias. Ela desviará pelas ruas Água Branca e General Osório para seguir seu trajeto normal. Assim como a linha 320, após o fim das obras, ela retomará seu trajeto original via General Osório.

Além disso, em virtude da chegada da linha 320, a linha 155 – Badenfurt teve sua tabela de horários de segunda a sexta-feira reprogramada. “As alterações foram necessárias, pois determinados horários serão atendidos pela linha 320”, informa Schrubbe.

As tabelas de horários das linhas estarão disponíveis para consulta nas plataformas nos terminais, no aplicativo e no site da BluMob (www.blumob.com.br).

– Confira o trajeto da linha 150 – Max Humpl: Terminal do Aterro/ Rua Ari Barroso/ BR -470/ Rua Professor Max Humpl/ BR-470/ Max Humpl/ Rua Engenheiro Udo Deeke/ Terminal do Aterro.

– Confira o novo trajeto da linha 153 – Salto do Norte: Terminal do Aterro/ Rua Eng. Udo Deeke/ Johann Sachse/ Werner Duwe/ Alice Ferreira dos Santos/ Johann Sachse/ Rua Eng. Udo Deeke/ Terminal do Aterro.

– Linha 300 – Interbairros I via Rua Bahia: até a conclusão da obra na Rua General Osório desviará via Rua Água Branca.

– Confira o trajeto da linha 320 – Interbairros III via Badenfurt:

Sentido Terminal Aterro/Terminal Velha – Terminal Aterro/ Eng. Udo Deeke/ Pomerode/ Heinrich Hemmer/ Complexo do Badenfurt/ Johann Ohf/ Rua Bahia/Guilherme Poerner/ Johann Ohf/ Terminal Velha;

Sentido Terminal Velha/Terminal Aterro – Terminal Velha/ Johann Ohf/ Guilherme Poerner/ Rua Bahia/ Complexo do Badenfurt/ Heinrich Hemmer/ Pomerode/ Eng. Udo Deeke/ Terminal Aterro.

Curtir isso: Curtir Carregando...