Nota Blu beneficia 1.400 imóveis com desconto no IPTU

Um total de 1.400 imóveis da cidade, entre residências e estabelecimentos comerciais, foram beneficiados neste ano com desconto no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). O valor do abatimento é de R$ 124 mil, um aumento de 263% se comparado ao ano passado, quando o desconto foi de R$ 47 mil.

O benefício foi gerado pelo Nota Blu, um sistema on-line que possibilita à população usar as notas fiscais emitidas pelos prestadores de serviço como crédito para desconto no IPTU. Segundo a Secretaria Municipal de Gestão Financeira (Segefi), o abatimento sobre o imposto pode chegar até 30% do valor cobrado. É importante salientar que o prazo para a indicação dos créditos começa novamente este ano apenas em outubro.

Para ter acesso ao benefício, ao solicitar um serviço, o contribuinte deve exigir a nota fiscal, que será lançada automaticamente junto ao sistema Nota Blu. Por isso, antes de outubro, é importante que o contribuinte faça um cadastro no sistema pelo site da Prefeitura. Caso não tenha senha, basta seguir as orientações apresentadas na tela.

O sistema vai fornecer um perfil que deverá ser preenchido, além de um formulário para desbloqueio da senha. Este deve ser impresso e enviado com cópia do RG e CPF para o e-mail notablu@blumenau.sc.gov.br. Depois do processo de liberação, o contribuinte recebe a confirmação da senha por e-mail.

De acordo com a Segefi, o contribuinte pode indicar se ele mesmo será o beneficiário do desconto no imposto ou outro carnê. O site do Nota Blu disponibiliza o acesso a um manual com todas as informações para o desconto. Dúvidas quanto aos procedimentos podem ser enviadas para o e-mail notablu@blumenau.sc.gov.br

Curtir isso: Curtir Carregando...