Neto aceita convite de Zico e vai participar do Jogo das Estrelas

Amistoso será o segundo do zagueiro no retorno aos gramados; primeiro será em Chapecó.

Neto vai participar do Jogo das Estrelas, organizado por Zico, no dia 27 de dezembro no Maracanã. O zagueiro da Chapecoense, que entrará em campo pela primeira vez cinco dias antes, em amistoso beneficente realizado pela Abravic na Arena Condá, aceitou o convite feito diretamente pelo Galinho através de vídeo. Os dois são crias da Zona Norte do Rio de Janeiro: o ídolo do Flamengo de Quintino, e o sobrevivente da Pavuna, 13 km distantes.

A partida é uma das mais badaladas e virou tradição no calendário de peladas de fim de ano no futebol brasileiro. Em 2016, parte da renda foi doada para familiares das vítimas do acidente com o avião da Chapecoense, em Medellín. Na ocasião, Mattheus, filho do presidente Sandro Pallaoro e jogador do sub-17, representou o clube.

Para a partida do dia 27, além de Neto, já estão confirmadas as presenças de ex-jogadores como Júnior, Jorginho, Zinho, Alex, Amoroso, Ronaldo Angelim e Renato Gaúcho, atração principal após o título da Libertadores. Os ingressos já estão à venda, com valores entre R$ 40 e R$ 60.

Neto segue em reta final de condicionamento físico, após se recuperar sem a necessidade de cirurgia de uma lesão no ligamento cruzado posterior do joelho. Mesmo de férias, o zagueiro fará atividades monitoradas pela Chapecoense para que esteja apto para reencontrar o torcedor no dia 22, na Arena Condá. A expectativa é de que o zagueiro seja integrado normalmente ao elenco profissional na pré-temporada, com volta oficial durante o Campeonato Catarinense.

Fonte: OESTEMAIS

Curtir isso: Curtir Carregando...