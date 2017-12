Natação de Blumenau conquista nove medalhas em etapa do Catarinense

A equipe da Apanblu/FMD encerrou a temporada com nove medalhas no Campeonato Catarinense Mirim Petiz de Natação. A competição, destinada para atletas entre nove e 12 anos, foi realizada no fim de semana, no Complexo Aquático da Unisul, em Palhoça.

O destaque da equipe foi Anthony Espezim Martins, que conquistou as quatro medalhas de ouro da equipe. A Apanblu ainda levou duas pratas e três bronzes. Na classificação geral, Blumenau terminou em 11º lugar.

As medalhas

Ouro

Anthony Espezim Martins (Mirim 2) – 50m, 100m e 400m livre e 50m costas

Prata

Luiz Felipe de Aguiar (Petiz 2) – 50m peito e 200m medley

Bronze

Luiz Felipe de Aguiar (Petiz 2) – 100m peito

Anna Luiza Sanceverino (Petiz 2) – 200m medley

Bernardo Schramm Machado (mirim 2) – 50m peito

