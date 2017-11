‘Não vai ficar impune’, diz Bruno Gagliasso após fazer registro na delegacia de ofensa racista contra a filha

Criança de 4 anos foi ofendida em vídeo na internet. Para Bruno, a própria filha vai ter forças para denuciar, caso seja vítima de preconceito novamente. ‘Não foi a primeira vez, não sei se vai ser a última’, disse o ator.

O ator Bruno Gagliasso afirmou, na manhã desta segunda (27), que as ofensas racistas contra a sua filha Titi, feitas em um vídeo na internet, não ficarão impune. “Não vai ficar impune. A delegada foi bem clara pra mim: ‘Bruno, ela cometeu um crime. Ela pode estar em qualquer lugar do mundo, ela vai ter que responder por isso”, afirmou o ator. Segundo ele, a polícia já tem as informações sobre o endereço de Day e disse que ela já cometeu outros crimes. “Ela vai pagar por isso”, garantiu o pai da criança.

O ator foi à Cidade da Polícia, na Zona Norte do Rio, fazer o registro na Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI). Neste domingo (26), a brasileira Day Mcarthy, que se define como escritora e mora no Canadá, publicou um vídeo na internet no qual faz comentários ofensivos sobre a menina de 4 anos. Ela responderá por injúria racial, difamação e injúria.

O ator também pediu que todas as pessoas que tenham se sentido ofendidas, prestem queixa na delegacia. “Isso acontece todo dia. Cabe a gente, todo mundo que se sentiu ofendido, que quer fazer a diferença no mundo, de fato, fazer, falar. É muito importante que todo mundo que se sentiu ofendido venha e preste queixa”, disse Bruno.

Titi foi adotada por Bruno e pela mulher dele, a também atriz Giovanna Ewbank, no ano passado, depois de uma viagem ao Malawi, no Sul da África. Para Bruno, a própria filha vai saber se defender quando estiver mais velha. “Mais tarde, ela vai ter a força suficiente e vai ter a inteligência suficiente pra fazer o que eu estou fazendo aqui e eu vou vir acompanhar. Não foi a primeira vez, não sei se vai ser a última. Obviamente não será, mas ela vai ser forte, vai ser instruída a isso”, completou. Bruno também agradeceu o apoio que está recebendo dos fãs, da família e dos amigos.

Socialite vai ser intimada

Segundo a delegada Daniela Terra, um inquérito já foi aberto e a responsável pelas ofensas será intimada. “A legislação aplicada é a brasileira e o processo penal vai seguir com ajuda do Ministério da Justiça”, explicou a delegada.

A princípio, Day estaria no Canadá e esse não é o nome verdadeiro dela, de acordo com a delegada. O advogado cível de Bruno Gagliasso, Alexandre Celano, afirmou que irá acionar o Judiciário Lara tentar retirar as postagens ofensivas do ar.

“A gente vai provocar o judiciário não só afim de acionar as mídias sociais, Facebook, Instagram, e também vamos buscar medidas liminares pra que essas publicações extremamente ofensivas sejam retiradas do ar”, explicou o advogado.

Questionado sobre entrar com um processo no Canadá, caso a agressora esteja lá, a advogada criminalista de Bruno Gagliasso, Isabel Celano, disse que irá tomar “todas as medidas cabíveis pra inibir qualquer atitude , qualquer prática criminosa com relação a injúria”.

Essa não foi a primeira vez que Day Mcarthy ofendeu artistas e filhos deles com postagens preconceituosas. Ofender alguém por causa da cor da pele é crime de injúria racial, e quem comete está sujeito a prisão de um a três anos. Segundo a polícia, mesmo morando fora, ela vai responder pelo crime de injúria racial e difamação em um processo aqui no Brasil.

Essa é a segunda vez que Gagliasso vai à DRCI em um intervalo de pouco mais de um ano. Em novembro de 2016, o ator também registrou outra queixa por racismo contra a filha.

Na época, comentários preconceituosos sobre Titi foram escritos em uma foto postada por Giovanna Ewbank nas redes sociais.

Processo

O casal de atores disse que planeja abrir um processo judicial no país onde Day Mcarthy mora. Aqui no Brasil, a polícia informou que assim que o registro for feito vai investigar o caso.

Após a divulgação das imagens, Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank se manifestaram nas redes sociais. A atriz agradeceu a solidariedade dos fãs e disse que o casal já está tomando as devidas providências.

Bruno postou uma foto com a frase da filósofa e ativista americana Angela Davis: “Numa sociedade racista, não basta não ser racista, é necessário ser antirracista”.

Fonte: UOL