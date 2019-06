Museu de Arte é ponto de referência educativa

Alto volume de marcações de visitas consolida a qualidade das obras selecionadas para as temporadas de exposições.

Na semana de 4 a 8 de junho, além das visitas espontâneas, o Museu de Arte de Blumenau (MAB) registrou a presença de 50 alunos da Escola Max Tavares do Amaral. Na última sexta-feira, dia 7, foi a vez de 29 acadêmicos do curso de Design de Modas da Faculdade Senai participarem da visita noturna acompanhados pela professora de História da Arte, Sandra Bugmann.

No sábado, professores que participam do curso de Artes Visuais da Furb, pelo Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (Parfor), estiveram no museu acompanhados pela professora e artista Roseli Moreira. Também estiveram nas salas expositivas alunos do Cedup, que têm visitado o museu por orientação dos professores. “A experiência nas visitas mediadas e ações educativas têm favorecido a apreciação significativa das obras expostas”, destaca a gerente do museu, Mia Ávila. “A leitura dos elementos visuais das imagens, análises e interpretações, favorecem a diferença entre ver e olhar e contribuem para ampliação do repertório gráfico, visual e de conhecimento da arte.”

A professora Roseli Moreira que também participa da 2ª Temporada de Exposições do MAB com a mostra “Como fazer um pote”, em cartaz na Sala Elke Hering, trouxe os alunos que participam do Parfor as exposições e vivenciar a experiência da confecção de um pote com a manipulação da argila.

A professora Sandra Bugmann diz que “poder contar com a Fundação Cultural e com o Museu de Arte de Blumenau é um apoio de grande valor para que os alunos possam vivenciar a apreciação de obras de arte, realizar leitura de imagem e formar repertório”. Conforme ela, a visita com a mediação da gerente do MAB Mia Avila proporcionou momentos de aprendizado e apreciação.

As visitas às mostras da 2ª Temporada de Exposições do MAB podem ser feitas até o dia 23 de junho, de terça-feira a domingo, das 10h às 16h. Visitas mediadas são agendadas pelo telefone (47) 3381-6176.

Curtir isso: Curtir Carregando...