Mulher sofre parada cardíaca e morre após acidente na Serra da Vila Itoupava, em Blumenau

Uma mulher morreu e outras cinco pessoas ficaram feridas após um grave acidente na manhã desta quarta-feira na Serra da Vila Itoupava, em Blumenau. Conforme o Corpo de Bombeiros, a vítima fatal – que estava na carona de um Fiesta – chegou a ser retirada com vida do carro, saiu andando, porém sofreu uma parada cardíaca e morreu no local. Ela foi identificada como Carmen Ruth de Amorim Hardmann, de 70 anos,

Socorristas chegaram a tentar reanimar a mulher, porém não conseguiram. Os outros feridos foram encaminhados ao Hospital Santo Antônio e Hospital Santa Isabel, sendo que o caso mais grave era do motorista do Fiesta, que ficou preso às ferragens, teve várias fraturas, porém estava consciente no momento do resgate.

A pista na Rodovia Guilherme Jensen (SC-108) chegou a ficar interditada, mas foi liberada às 13h10min para o fluxo normal de veículos.

Curtir isso: Curtir Carregando...