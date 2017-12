Motorista morre em colisão entre carro e carreta na BR-153; duas pessoas ficaram feridas

General Carneiro – Um homem morreu e e duas pessoas ficaram feridas em uma colisão entre carro e carreta na BR-153, na região de General Carneiro. A tragédia ocorrer por volta das 16h desta sexta-feira, dia 8, no KM 495. Os Bombeiros Comunitários atenderam a ocorrência.

O condutor de um VW/Voyage com placas de Porto Alegre/RS não resistiu aos ferimentos devido a gravidade da colisão e foi a óbito ainda no local. A esposa e uma filha foram encaminhadas para atendimento médico. Com o impacto do acidente os danos maiores foram do lado do motorista.

A Polícia Rodoviária Federal também atendeu a ocorrência. O Instituto Médico Legal de União da Vitória fez o resgate do corpo da vítima fatal que precisou ser retirada das ferragens.

