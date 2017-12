Motorista morre após caminhão tombar e colidir com árvore na BR-470, em São José do Sul

Acidente ocorreu na manhã deste sábado (9). Veículo estava carregado com frangos vivos e tombou em uma curva fechada no km 269 da rodovia.

O motorista de um caminhão morreu em um acidente por volta das 6h deste sábado (9), no km 269 da BR-470, em São José do Sul, no Vale do Caí, no Rio Grande do Sul.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor do Ford/Cargo 2422 com placas de Roca Sales, carregado com frangos vivos, transitava no sentido interior-capital. Em uma curva fechada, o caminhão acabou tombando sobre a pista e colidindo contra uma árvore, no sentido contrário.

No veículo estava apenas o condutor, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ele tinha 35 anos e residia em Montenegro.

