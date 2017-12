Motorista de Descanso morre em acidente

Com ele estava o filho e mais um rapaz, ambos de 17 anos.

O condutor do caminhão morreu e três pessoas ficaram gravemente feridas no acidente que envolveu dois veículos na BR 163, nas proximidades de Santa Lúcia, no Oeste do Paraná (60 quilômetros de Cascavel).

De acordo com informações, o caminhão que levava soro de leite, com placas de São Lourenço do Oeste/SC, seguia entre Lindoeste e Cascavel quando o motorista perdeu o controle da direção e colidiu de frente contra o caminhão com placas de Descanso/SC, carregado de farelo.

Com o impacto o caminhão de farelo ficou destruído e a carga espalhada. A carreta de São Lourenço do Oeste teve a cabine arrancada com a força da batida e os destroços ficaram espalhados na rodovia.

O condutor do caminhão Deascanso, Valdecir Lusa, morreu no local, outros dois ocupantes – o filho de Lusa e outro adolescente, ambos de 17 anos, sofreram ferimentos graves. Nooutro caminhão um ocupante está em estado greve.

As pistas sentido Realeza, e Cascavel seguem interditadas. Muitos grãos foram espalhados na rodovia na colisão

Congestionamentos de mais de 4 quilômetros foram formados nos sentidos Capitão Leônidas Marques, e também Cascavel.

