Motociclista morre em acidente na BR-280, em Araquari

Um motociclista morreu após acidente no km 32 da BR-280, perto do trevo com a BR-101 em Araquari, no Norte de Santa Catarina. Segundo os Bombeiros Voluntários, Bruno William, 20 anos, pilotava uma moto Honda CG, com placas de Araquari, quando bateu em um caminhão de São José dos Pinhais, no Paraná, por volta das 21 horas.

A pista estava molhada na hora da colisão. O condutor teria perdido o controle da motocicleta, batendo na cabine do caminhão. Conforme os bombeiros, o jovem sofreu politraumastimo e morreu no local.

Fonte: DIÁRIO CATARINENSE

Curtir isso: Curtir Carregando...