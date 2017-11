Motociclista morre após acidente em Joinville

Um acidente registrado no distrito de Pirabeiraba, na zona Norte de Joinville, acabou com a morte da motociclista Raquel Bublitz, de 31 anos. A colisão entre carro e motocicleta ocorreu noite desta sexta-feira (24), na Estrada do Oeste. A vítima foi atendida pelos bombeiros e encaminhada ao hospital São José em estado grave e com diversas fraturas pelo corpo.

Raquel não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada deste sábado (25). Ela conduzia uma Honda CG Titan e, segundo informações de populares, o condutor do Chevrolet Corsa Pick-Up fugiu do local do acidente sem prestar socorro à vítima. O perfil Facebook da motociclista aponta que a motociclista era natural de Clevelância, no Paraná, e trabalhou como recepcionista na FT Segurança. Ela será velada na Igreja Assembleia de Deus da Vila Catarina, a partir das 15h. O sepultamento está previsto para às 17h deste domingo (26), no Cemitério de Rio Bonito.

Parentes e amigos publicaram mensagens nas redes sociais lamentando a morte de Raquel. “Hoje, daremos adeus a esse rosto que nos trouxe momentos de grandes alegrias. Com o coração partido ao meio, recordo as boas lembranças”, escreve a prima Damares Guedes Jacques.

“Difícil de acreditar que você se foi. Difícil entender o propósito de Deus. Mas é Ele quem sabe de tudo. Hoje mais uma estrela ilumina o céu. Tenho absoluta certeza que os anjos sorriem com seu bom humor de sempre. Sempre vou me lembrar de você e de tudo que vivemos. Descanse em paz”, conta Lene Hardt.

Reportagem de Gabriel Júnior para o Jornal de Joinville